Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России

Президент Петр Порошенко поздравил своего преемника Владимира Зеленского, которого Центризбирком 30 апреля официально признал победителем выборов, и договорился о встрече с ним.

Об этом говорится на сайте президента.

"Как действующий глава государства только что позвонил Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, которые сегодня объявила Центральная избирательная комиссия. Владимир Зеленский и я во время телефонного разговора договорились встретиться в ближайшее время", - сообщил Порошенко.

Президент выразил надежду, что Зеленский продолжит взятый им курс на членство в Европейском Союзе и НАТО.

"Но что нужно сделать немедленно, так это продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины. Таким образом Путин готовит обоснование нового витка военной агрессии под предлогом якобы защиты прав граждан Российской Федерации. Россия заслуживает существенного ужесточения санкций против нее. Этот вопрос будет главным, чему я посвящу последние недели своих президентских полномочий. Но продолжить и завершить решение этой проблемы - это уже ответственность нового Президента. Поэтому считаю, что мы должны были бы скоординировать наши усилия", - заявил Порошенко.

Президент заявил, что соперничество на выборах осталось в прошлом.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента, явка избирателей составила 61,37%. За Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, за Порошенко - 24,45%.

Инаугурация избранного президента состоится не позднее чем через 30 дней.