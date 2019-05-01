Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в домах крымских татар

Украина намерена обратиться в Совет Европы из-за обысков в домах двух крымскотатарских активистов 30 апреля. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев на своей странице в Фейсбуке.

"Новая волна репрессий против крымских татар. Силовая акция оккупантов для запугивания активиста. Готовим соответствующее обращение в Совет Европы и в страны-члены организации", - написал Арьев.

Накануне российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Руслана Бекирова. В доме Османова якобы искали наркотики, после обыска он не был задержан. Бекирова забрали в отделение полиции, взяли анализы на наркотики, а позже отпустили с рекомендацией не покидать Симферополь.

Напомним, 27 марта российские силовики провели в оккупированном Крыму массовые обыски в домах активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Подконтрольный России суд Симферополя арестовал всех задержанных, после чего их вывезли в Россию. Всех задержанных обвиняют по статье 205.5 Уголовного кодекса России, большинство активистов - по ч.2 этой статьи (участие в деятельности террористической организации), пятеро - по ч.1 - организация деятельности террористической организации. Речь идет о "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.