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​Боевых водолазов заподозрили в нападении на танкеры в водах ОАЭ

США и Саудовская Аравия обвиняют в диверсии Иран.

​Боевых водолазов заподозрили в нападении на танкеры в водах ОАЭ
Один из танкеров, поврежденных 12 мая
Фото: EPA/UPG

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Норвегия опубликовали совместное заявление по поводу майского нападения на танкеры в порту эмирата Фуджейра в ОАЭ.

О результатах совместного расследования страны уведомили Совет Безопасности ООН, сообщает Associated Press.

12 мая в результате взрывов и пожаров пострадали четыре танкера – норвежский, эмиратский и два саудовских. В результате пожаров на танкерах никто не пострадал, а утечки нефти в воды Персидского залива удалось избежать.

Как утверждают представители трех государств, четыре танкера, загоревшиеся в порту Фуджейра, были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.

Такие выводы сделали научные и военно-морские эксперты, на основании характера и места повреждений танкеров - заряды были размещены под ватерлинией таким образом, чтобы вывести из строя корабли, не потопив их и не взорвав их груз.

В представленных выводах не говорится об Иране, но ранее именно эту страну обвинили в нападении на танкеры представители США.

Об ответственности Ирана говорил, в частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Посол Саудовской Аравии в ООН Абдалла аль-Муалими от имени своего государства тоже обвинил Иран.

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