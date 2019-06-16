Протесты в Гонконге: страх как лучший мотиватор

На фоне массовых акций протеста глава правительства Гонконга Кэрри Лам объявила о приостановке рассмотрения законопроекта , позволяющего экстрадировать предполагаемых правонарушителей и преступников в КНР. Законодательное собрание прекратит всю работу над этим документом, дальнейшие шаги будут предприняты после консультации с различными партиями.

Фото: EPA/UPG

Миллион на улице

И без того всегда шумный Гонконг неожиданно взорвался протестами и на несколько дней прочно обосновался в топе новостных лент по всему миру. Протесты против предложенного соглашения об экстрадиции с материковым Китаем вывели на улицы более миллиона граждан Гонконга (всего в городе живет более 7,4 млн человек). Это оказалось первым столь массовым выступлением протеста за более чем два десятка лет.

Первые – еще немногочисленные – протесты начались в первых числах месяца, затем на улицы Гонконга вышли десятки тысяч демонстрантов. А в первый день действительного массового протеста, в воскресенье 9 июня, на улицы Гонконга вышли более миллиона человек, что стало крупнейшей демонстрацией в стране с 1997 года.

Протестовала по большей части молодежь: люди координировали свои действия через мессенджеры и соцсети. При этом благодаря своей многочисленности протестующие смогли удачно блокировать сразу целый ряд правительственных зданий. Одновременно толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки. Для обеспечения порядка было мобилизовано 5 тыс. сотрудников правоохранительных органов, однако полицейские были дезориентированы и не могли действовать не то что по всему городу – но даже защитить госорганы.

Самые массовые демонстрации прошли 12 июня: уже утром в среду десятки тысяч демонстрантов окружили центральный район Адмиралти, где находится местный парламент. В полиции ситуацию охарактеризовали как «массовые беспорядки» и заявили, что правоохранителей вынудили применить силу, в частности слезоточивый газ. Местный ОМОН также применил резиновые пули и водяные пушки, чтобы оттеснить молодых протестующих от правительственной штаб-квартиры.

Однако демонстранты использовали простой, но неожиданно эффективный прием противодействия – обычные зонтики. Полицейские неожиданно уяснили для себя, что в дружно закрывшуюся зонтиками толпу даже газовую гранату закинуть не так-то просто.

В дни протестов в Гонконге не работали тысячи предприятий, ресторанов и магазинов. Любопытно, что протестующих поддержали и порно-ресурсы. Два крупных азиатских сайта «для взрослых» прекратили свою работу и закрыли доступ ко всем видео. Ресурс AVO1 установил заглушку, на которой предлагалось искать ответы на все свои вопросы у здания Законодательного собрания. Сайт ThisAV оказался еще более категоричным, разместив на главной странице такое обращение: «Гонконг умирает. А ты все еще дрочишь?». Утром 13 июня оба ресурса заработали в регулярном режиме, но с просьбой покинуть сайт тех пользователей, которые являются гонконгскими полицейскими, их родственниками или сторонниками.

Фото: EPA/UPG

13 июня демонстранты победили. На фоне волнений Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на неопределенный срок. Хотя Китай, конечно, был против: в МИД КНР указали на неизменную поддержку новых поправок. Дальше – больше: правительство Гонконга объявило в субботу о приостановке рассмотрения поправок к зону об экстрадиции. Глава администрации Кэрри Лэм выразила «глубокое сожаление», что недостатки в работе правительства и другие факторы вызвали «существенные противоречия» в обществе.

Отмечается, что такое решение было принято после совещания центральных властей Китая, которое прошло в Шэньчжэне. Как сообщают местные СМИ, чиновники обсуждали плюсы и минусы приостановления рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

Очень особый район

Все происходящее связано с особым статусом Гонконга как специального административного района КНР, который уже перестал быть британской колонией, но еще не стал равноправным регионом материкового (коммунистического) Китая. В 1997 году Британия передала Гонконг Китаю по особому соглашению, при этом Пекин гарантировал, что независимая правовая, судебная и экономическая системы в Гонконге останутся без изменений в течение 50 лет. (Принцип «Одна страна, две системы».) В результате Гонконг стал очень необычной территорией, с сохранением британского законодательства и принципа ведения дел, но уже работающей в интересах коммунистического Китая.

Более двух десятков лет этот «гибрид ужа и ежа» так и существовал, потому что был выгоден всем. Для китайского госкапитализма это было удобное «окно в мир», позволяющее работать через своих «дочек» в сфере действия британского права. Для остального делового мира планеты Гонконг сохранял свой статус крупнейшего в Азии финансового центра, теперь еще и подкрепленного деньгами Китая как крупнейшей «планетарной фабрики».

Время шло, влияние Китая усиливалось, и в какой-то момент в Пекине начали думать, что 50 лет переходного периода – это слишком долго, что нормы и правила КНР должны там начинать действовать уже сейчас. Иначе какой пример подают гонконгцы остальным китайцам, если у них даже системы тотального наблюдения за гражданами нет?

Идея принятия закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из специального административного района в материковую часть Китая как раз и должна была послужить таким «пробным камнем» для гонконгской демократии британского разлива. Дело в том, что Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем.

Фото: EPA/UPG

По словам правительства, после принятия предложенного законопроекта Гонконг перестанет быть убежищем для преступников, которые могут не бояться выдачи Китаю. В свою очередь, критики проекта опасаются, что под экстрадицию попадут беглецы с материка, которые критиковали китайские власти. Кроме того, права экстрадируемых окажутся незащищенными в китайской судебной системе.

Сама идея принятия подобного закона вызвала бурные споры в обществе – жители Гонконга в своей массе высокообразованные, и потому отлично осознают не только важность личных прав и свобод, но и их прямую связь с высоким уровнем жизни.

Кроме того, в Гонконге – реально свободные СМИ, и потому там люди очень хорошо знают, как в материковом Китае работают правоохранительная и судебная системы. Отсюда и акции протеста – они не против самого законопроекта, они против первого «шага в Китай».

«На самом деле это был протест против того уклада жизни, который есть по соседству, в материковом Китае. Против модели отношений в «большом» Китае, где человек полностью беззащитен перед лицом государственной машины, можно сказать, что это первое такого рода столкновение западной и китайской моделей построения общества, которое происходит непосредственно на китайской земле и в котором участвуют этнические китайцы, – комментирует ситуацию для «ЛБ» профессор-китаевед Людмила Пронишина. – Тайвань далеко, за проливом и американскими авианосцами, его Китаю пока не достать. А Гонконг – это 260 островов прямо возле китайской провинции Гуандун, это дельта реки Чжузян. Если Китай вдруг решит расторгнуть соглашение от 1997 года, то бежать гонконгцам будет некуда. Поэтому нынешние протесты – это проявление страха».

Напомним, что в 2014 году в Гонконге произошли многонедельные массовые выступления, получившие название «революция зонтиков» (демонстранты выходили на акции с желтыми зонтами), – с требованием демократизации избирательной системы. В демонстрациях приняли участие сотни тысяч жителей города, которые уже тогда заявили, что Пекин слишком усиливает свое давление на автономию Гонконга. В ответ китайские власти, как обычно, обвинили во всем «руку Запада».

Теперь – то же самое, благо, торговая война с США располагает. 14 июня официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан обвинил Запад в открытой поддержке зачинщиков беспорядков в Гонконге. По его словам, некоторые западные страны выступают с «безответственными» заявлениями относительно поправок к закону об экстрадиции. Он также добавил, что Запад своими действиями «подливает масла в огонь». Гэн Шуан подчеркнул, что вопросы Гонконга относятся к внутренней политике Китая.

Фото: EPA/UPG

В свою очередь, протестующие на улицах Гонконга особо и не скрывали своих надежд на то, что президент США Дональд Трамп усилит давление на руководство бывшей колонии Британии, которое поддерживает КНР. Дело в том, что у главы Белого Дома есть одностороннее право лишить Гонконг статуса преференциального торгового партнера. В этом случае к нему США будут относится так же, как Китаю, что приведет к установлению пошлин на миллиарды долларов. Как считает Bloomberg, этот шаг привел бы к «немыслимой эскалации» торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

С учетом этих обстоятельств Вашингтон относится к Гонконгу иначе, чем к КНР. Если США решат приостановить преференциальный торговый режим с Гонконгом из-за того, что территория больше не является «достаточно автономной», это будет «началом смерти Гонконга». Вряд ли, конечно, администрация Трампа так себя поведет.

Однако президент США выказал готовность использовать любые средства для того, чтобы добиться от Пекина уступок, а протесты в Гонконге могли бы стать инструментом в переговорах. В прошлому году Трампу его советники уже рекомендовали пересмотреть вопрос о том, должен ли Гонконг иметь особый статус. В Госдепе обращают внимание на то, что принцип «одна страна, две системы» продолжает нарушаться, а международный статус Гонконга находится под угрозой.

Неожиданный побочный эффект

Создатель популярного Telegram Павел Дуров заявил, что массированная кибератака, которая несколько дней назад была совершена на его мессенджер, началась в Китае. По его словам, в работе серверов произошел сбой из-за многочисленных вредоносных запросов (DDoS-атаки) с китайских IP-адресов. Возникло подозрение, что так Пекин пытался сорвать акции протеста в Гонконге.

Напомним, что мессенджер Telegram неожиданно «упал» по всему миру 11 июня. С проблемами столкнулись пользователи из США и Южной Америки, а также ряда стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона (в Украине проблемы ощущались минимально). Позже в официальном твиттере Telegram появилось сообщение, в котором утверждалось, что мессенджер стал жертвой DDoS-атаки – это хакерская атака, целью которой является доведение системы до отказа в работе.

Фото: EPA/UPG

Дуров полагает, что кибератака на Telegram и беспорядки на улицах Гонконга связаны напрямую. «IP-адреса, с которых велась атака, в основном расположены в Китае. Так исторически сложилось, что все крупные DDoS-атаки (200-400 Гб мусора в секунду), которые мы испытывали, совпадали по времени с протестами в Гонконге, которые координировались через Telegram. Этот случай не стал исключением», – заявил Дуров, отвечая на вопрос пользователя о происхождении атаки.

Протестующие в Гонконге действительно пользовались защищенными мессенджерами с шифрованием. Так, в гонконгском App Store самыми скачиваемыми приложениями за последние несколько дней стали Telegram и Firechat (он может работать даже без подключения к интернету). Многие протестующие также пользовались масками, чтобы стать невидимыми для камер с технологией распознавания лиц, а также избегали проездных карт, чтобы их передвижения по городу нельзя было отследить.