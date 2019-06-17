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В Израиле на Голанах заложили поселок Высоты Трампа

Трамп стал вторым президентом США, в честь которого в Израиле назвали населенный пункт.

В Израиле на Голанах заложили поселок Высоты Трампа
Фото: EPA/UPG

В воскресенье, 16 июня, в Израиле провели торжественное заседание правительства в честь признания президентом США Дональдом Трампом израильского суверенитета над Голанскими высотами.

Как сообщает newsru.co.il, в ходе заседания было принято решение о строительстве на Голанских высотах нового поселка, который будет называться Рамат-Трамп (Высоты Трампа) как дань благодарности американскому президенту.

Новое поселение возведут неподалеку от деревни Кела-Берухим, в северной части Голанских высот.

Президент США Дональд Трамп в своем "твиттере" поблагодарил премьер-министра Беньямина Нетаньяху и народ Израиля за оказанную ему честь.

Трамп стал вторым президентом США, в честь которого в Израиле назвали населенный пункт. С 1949 года там существует деревня Кфар-Труман, названная в честь Гарри Трумэна, чья поддержка имела решающее значение для создания государства Израиль.

Напомним, 25 марта Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Церемония прошла в Белом доме в присутствии Нетаньяху.

С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Это не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанских высот не являются легитимными.

Украина заявила, что не будет признавать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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