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После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый

Ордер на арест Усатого отменен.

После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Фото: facebook.com/RU1.md

После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской "Нашей партии" Ренато Усатый.

Как сообщает NewsMaker, он приехал в страну на КПП "Скулень" со стороны Румынии. Его сразу задержали в связи с ранее предъявленными обвинениями и доставили в Прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Некоторое время Усатый провел на допросе, после чего вышел из здания и сообщил, что прокуратура отменила ордер на арест, но возложила на него обязанность являться по первому требованию.

отъездом Плахотнюка ситуация начала меняться каждый день, и мы видим, что появляются какие-то проблески. К сожалению, для этого пришлось провести больше двух лет вдали от вас", - сказал Усатый сторонникам на митинге возле прокуратуры.

Усатый покинул Молдову в конце сентября 2016 года, а 24 октября того же года суд в Кишиневе выдал ордер на его арест. Прокуратура обвинила его в мошенничестве и покушении на убийство банкира Германа Горбунцова. Суд также объявил Усатого в розыск.

Последние несколько месяцев Усатый находился за пределами России, он проходил лечение и жил в Европе. На своих страницах в соцсетях ранее он сообщал, что находится в Германии. Согласно данным онлайн-базы министерства внутренних дел России, его разыскивают там в связи с уголовным делом. 

Напомним, что на этой неделе Демократическая партия Молдовы, которая находилась у власти в последние годы, была вынуждена уйти в оппозицию после формирования большинства Партии социалистов Республики Молдова и блока ACUM.

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