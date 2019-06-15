Конституционный суд Молдовы отменил свои решения, повлекшие политический кризис

Конституционный суд Молдовы отменил свои решения, принятые 7-9 июня и послужившие поводом для острого политического кризиса в стране. Об этом сообщает NewsMaker.

Речь о четырех решениях от 7 и 8 июня о необходимости распустить парламент и признании решений парламентского большинства нелегитимными, а также о двух заключениях КС, принятых 9 июня, касающихся «отключения» президента и временном исполнении его обязанностей экс-премьером Павлом Филипом.

Как следует из документа, опубликованного на сайте суда, основанием для отмены решений послужила "фактическая ситуация в республике", в частности, объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте, пишет Немецкая волна.

Парламент во главе с Зинаидой Гречаный, назначенной председателем 8 июня, получает статус конституционного, как и принятые им нормативные акты, а также акты, принятые правительством во главе с Санду.

Накануне правительство Демократической партии в Молдове ушло в отставку. Партия олигарха Влада Плахотнюка уступила власть коалиции, состоящей из проевропейских и прокремлевских сил. Вечером 14 июня политики и бизнесмены, связанные с ДПМ, на частных самолетах покинули страну.

В Молдове в течение почти недели действовало двоевластие. Евросоюз, США и РФ поддержали альянс проевропейского блока ACUM и социалистов, возглавляемых пророссийски ориентированным президентом страны Игорем Додоном. Плахотнюк, которого из-за его финансовых действий разыскивает Россия, этот альянс не признал, настаивая на том, что у власти должна остаться его партия. Однако это мнение не нашло понимания в международном сообществе. По данным молдавских СМИ, решение отказаться от претензий на власть было принято после визита представителей ДПМ в посольство США.