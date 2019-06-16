Британия готовится отправить морских пехотинцев в Персидский залив

Решение было принято в "условиях, когда Иран и западные страны близки к конфликту".

Для защиты своих военных кораблей в Персидском заливе Великобритания готовится направить около 100 морских пехотинцев, сообщила газета Sunday Times, ссылаясь на источники из числа военных.

“Подразделение морской пехоты из 42-го батальона специального назначения сформирует группу быстрого реагирования, которая будет действовать на британских кораблях, патрулирующих залив”, - пишет газета.

Издание отмечает, что решение о направлении в регион морских пехотинцев было принято в "условиях, когда Иран и западные страны близки к конфликту".

Напомним, 13 июня два танкера в Оманском заливе подверглись атакам. Цены на нефть после того, как стало известно о произошедшем в, выросли на 4%.

США обвинили в нападении Иран, Великобритания согласилась с их оценками.

Британские власти полагают, что ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе несет иранский Корпус Стражей Исламской революции, говорилось в распространенном ранее заявлении британского МИД.

Кроме этого, МИД Великобритании возложил ответственность на Тегеран за инциденты, произошедшие в мае с четырьмя танкерами с нефтью, предназначенной для экспорта в США. По выводам экспертов, они были подорваны минами. Взрывные устройства установили боевые водолазы неназванного иностранного государства.

Иранская сторона решительно отвергает выдвигаемые против нее обвинения, накануне МИД Ирана заявил британском послу в Тегеране протест.