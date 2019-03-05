Спустя год после отравления Скрипалей Россия не отказалась от конфронтационной политики в отношении Запада

Об этом говорится в статье на сайте американского аналитического центра Аtlantic Сouncil. LB.ua предлагает перевод материала.

4 марта 2018 года бывший русский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в критическом состоянии на скамейке в парке в британском городе Солсбери. Позже было установлено, что они были отравлены смертельным нервнопаралитическим ядом Новичок. Это преступление связывают с действиями российского государства.

Фото: EPA/UPG

Год спустя «Россия не проявляет никаких признаков переосмысления своей конфронтационной политики в отношении Запада», - сказал Александр Вершбоу, старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности «Скоукрофт» при Атлантическом Совете, который был послом США в России с 2001 по 2005 год.

Джон Хербст, директор Евразийского центра Атлантического Совета, сказал: «Попытка убийства Скрипалей была следствием многолетней робости Запада перед лицом кремлевских провокаций». Он уточнил: «От войны в Грузии в 2008 году до захвата Крыма, необъявленная война на Донбассе, похищение эстонского офицера разведки из Эстонии в день, когда завершился саммит НАТО 2014 года, отравление Литвиненко в Соединенном Королевстве в 2006 году и необъяснимые смерти многих других видных русских там».

Попытка убийства в Солсбери – Скрипали провели несколько недель, сражаясь за свою жизнь в больнице, – привела к изгнанию российских дипломатов из западных государств, а также к санкциям США в отношении России.

15 марта 2018 года президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделали необычный шаг, выступив с совместным заявлением, в котором они заявили, что «нет другого правдоподобного объяснения» кроме ответственности россиян в отравлении.

«Это посягательство на суверенитет Великобритании, и любое такое использование государством-участником является явным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и нарушением международного права. Это угрожает безопасности всех нас», - добавили они.

Фото: EPA/UPG

«Немедленный ответ Запада - изгнание почти 125 российских разведчиков из посольств в странах НАТО – возможно, был более суровым, чем ожидал [президент России Владимир] Путин, но это едва повлияло на возможности ГРУ и СВР для шпионажа, дестабилизации и влияния на операции », - сказал Вершбоу, имея в виду российские военные и иностранные спецслужбы соответственно.

Тем не менее, Хербст утверждал: «Реакция Соединенного Королевства и Запада на попытку убийства Скрипаля – массовое изгнание агентов российской разведки – нанесла больший ущерб, чем ожидал Кремль».

«Москва потеряла свое консульство в Сиэтле, полезную базу для шпионажа на тихоокеанском северо-западе. Но эта неудача не помешала новым кремлевским провокациям, таким как ноябрьская атака и захват украинских судов, пытающихся пройти через Керченский пролив, что до сих пор не вызывало отклика со стороны Запада», - сказал Хербст.

Скрипаль, бывший офицер ГРУ, был двойным агентом разведывательных служб Соединенного Королевства в 1990-х и начале 2000-х годов. В 2004 году он был арестован в России, осужден за государственную измену и брошен в тюрьму. Скрипаля освободили по обмену шпионами и он уехал жить в Солсбери.

Британская полиция связала нападение на Скрипалей с другим отравлением в июне 2018 года, когда два человека были подвергнуты воздействию Новичока в в ещё одном британском городе Эймсбери, после контакта с загрязненным дозатором духов. Один из пострадавших, Дон Стерджесс, умер в больнице.

Следственный веб-сайт Bellingcat идентифицировал двух мужчин, которые якобы отравили Скрипалей. Ими оказались Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые служат членам ГРУ. По словам Беллингката, Чепига ранее получил медаль от Путина, а Мишкин - военный врач, работающий на ГРУ.

«Разоблачение агентами ГРУ, которые проводили атаки, используя открытые источники информации, со стороны Беллингката позволяет предположить, что Россия не заботилась о том, чтобы ее поймали», - сказал Вершбоу.

«Во всяком случае, реклама способностей России убивать своих врагов на территории НАТО способствует вызывающему образу Путина внутри страны и за рубежом. Он посылает предупреждение другим врагам российского государства о том, что они уязвимы независимо от того, где они живут», - сказал он, добавив: «Это отношение отражается в воинственном хвастовстве Путина в его речи «Государство нации» о новом гиперзвуковом оружии России и её готовности к новому кубинскому ракетному кризису, если Соединенные Штаты пойдут вперед и выйдут из Договора по РСМД ».

В феврале Соединенные Штаты приостановили свое участие в Договоре по РСМД, сославшись на нарушения Россией пакта о контроле над вооружениями эпохи холодной войны.

«Мы больше не можем быть ограничены договором, пока Россия бесстыдно его нарушает», - заявил тогда госсекретарь США Майк Помпео.

По сей день Кремль отрицает какую-либо роль в покушении на жизнь Скрипалей.

Фото: mk.ru Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия за несколько часов до отравления.

«Путин не поплатился внутри своей страны, поскольку российской пропаганде удалось убедить 97% россиян в том, что Россия не участвовала в атаках на Скрипаля», - сказал Вершбоу.

«В более долгосрочной перспективе, теперь, когда в США усиливается давление с целью введения дополнительных санкций против России, Путин может дважды подумать о проведении такого наглого заговора прямого убийства на территории НАТО», - сказал Вершбоу.

«Однако он не может быть таким сдержанным, когда речь идет о «грязных уловках» в ближайшие недели, направленных на вмешательство в украинские выборы и подрыв легитимности избирательного процесса, - предупредил Вершбоу, - «Западу нужно будет навязать гораздо выше расходы для России, если она надеется сдержать агрессивное поведение Путина в будущем».

Перевод выполнила Пальчинская Юлия