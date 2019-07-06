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Порошенко: Украина должна отстаивать на саммите ЕС усиление санкции против России и новую программу помощи

А также остановку строительства "Северного потока-2".

Порошенко: Украина должна отстаивать на саммите ЕС усиление санкции против России и новую программу помощи
Фото: medium.com

РезультатыXXI саммита Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 8 июля, может стать отправной точкой и создать амбициозные рамки для развития отношений с Евросоюзом на ближайшие пять лет. Об этом в своем материале на блог-платформе Medium отметил лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко.

Так, по мнению Порошенко, в контексте продолжающейся российской агрессии против Украины должны быть усилены и расширены санкции против России, в том числе, за раздачу российских паспортов на Донбассе. Также, считает экс-президент, саммит должен согласовать дальнейшее усиление Азовского пакета санкций и давления на Россию для обеспечения беспрепятственного и свободного прохода к Азовскому морю.

"Россия не выполнила приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 и не освободила 24 украинских военнослужащих и не вернула 3 судна", - напомнил Порошенко.

Кроме того, новый новый политический момент в Украине требует нового подхода ЕС к оказанию помощи в реализации программы реформ, выполнении Соглашения об ассоциации и обеспечении макроэкономической стабильности, считает экс-президент. "Пришло время начать всеобъемлющую многолетнюю амбициозную программу ЕС по макрофинансовой поддержке Украины", - отменил Порошенко.

Также в перечень вопросов для сотрудничества с ЕС, по его мнению, должны войти стратегическое энергетическое партнерство, остановка строительства "Северного потока-2", а также сотрудничество с Европейским оборонным агентством для укрепления Вооруженных сил.

Напомним, проведение саммита было согласовано Владимиром Зеленским и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером на встрече в Брюсселе 4 июня.

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