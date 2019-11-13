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НАБУ завершило расследование недекларирования авто экс-главой НАПК Корчак

Материалы будут переданы в суд. 

НАБУ завершило расследование недекларирования авто экс-главой НАПК Корчак
Фото: ТСН

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование по факту недекларирования имущества бывшей главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак.

12 ноября подозреваемой и ее адвокатам открыли для ознакомления материалы уголовного производства, после чего будет составлен обвинительный акт, а дело передадут в суд. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларацию за 2016 год ведомости об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании. Эту машину приобрела мать ее мужа за 544, 39 тыс. гривен, но по состоянию на 31 декабря 2016 года имущество находилось в пользовании экс-чиновницы и ее супруга", - уточнили в НАБУ.

В агентстве добавили, что расследовали это дело с октября 2017 года. Напомним, что дело открыли после выхода расследования "Наших грошей с Денисом Бигусом". Журналисты выяснили, что купленный в октябре 2016 года автомобиль Skoda постоянно находился на паркоместе Корчак. Однако в декларации за 2016 год чиновница не указала никаких автомобилей. Муж главы НАПК в общении с журналистами говорил, что "автомобилем никто не пользовался" до начала 2017 года.

 В октябре 2019 Наталье Корчак сообщили о подозрении

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