Полиция Киевской области задержала троих человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета как месть за заказное покушение на бизнесмена.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, задержание произошло в понедельник, 15 апреля. Участники группы оказали вооруженное сопротивление при задержании.

"По предварительным данным указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время лиц из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 года львовского бизнесмена Богдана К.", - написал Луценко в Фейсбуке.

Луценко не указал имя криминального авторитета, на которого готовилось покушение, но, по данным СМИ речь может идти о Владимире Дидухе по кличке "Морда". Его убийство могло стать местью за неудавшееся покушение на бизнесмена Богдана Копытко.

В августе 2016 года на автодороге возле Львова взорвали автомобиль. В результате взрыва погибли три человека. По неофициальной информации, злоумышленники планировали покушение именно на бизнесмена Копытко, но ошиблись автомобилем - Копытко ехал на такой же машине в другой колонне. Кортеж состоял из четырех машин и квадроцикла.

Погибшие были охранниками Копытко.

Напомним, ранее полиция задержала подозреваемых в убийстве владельца ювелирного завода в Киеве. Один из задержанных ранее был бизнес-партнером погибшего, двое оказались бывшими правоохранителями.