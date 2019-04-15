В Херсоне загорелось здание городской типографии. На место приехали сотрудники ГосЧС. Идет ликвидация возгорания. Людей со здания эвакуируют, сообщает Херсон Онлайн.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки.

Возгорание произошло в соседнем помещении с типографией, на втором этаже. Впоследствии пламя охватило первый этаж, а из-за дыма движение транспорта по прилегающей улице было затруднено.

Фото: khersonline.net

Фото: khersonline.net

Правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Университетская, возле типографии. На место пожара приехала следственно-оперативная группа.

Фото: khersonline.net

По предварительной информации, пострадавших нет, людей вовремя смогли эвакуировать из здания.

Обновление. Депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что пожар в здании типографии ликвидирован, и опубликовал фото с места происшествия.

Позже в пресс-службе ГУ ГосЧС сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание в городской типографии. По данным спасателей, горел первый этаж, его арендуют. Арендаторы использовали помещения как склад - хранили там разные вещи: коробки, мебель, холодильник и тому подобное.

Огонь бушевал на площади 60 квадратных метров, образовалась плотное задымление. Причины пожара выясняются.

Пострадавших нет. О нанесенном ущербе не сообщается.