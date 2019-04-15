В Херсоне загорелось здание городской типографии. На место приехали сотрудники ГосЧС. Идет ликвидация возгорания. Людей со здания эвакуируют, сообщает Херсон Онлайн.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание проводки.
Возгорание произошло в соседнем помещении с типографией, на втором этаже. Впоследствии пламя охватило первый этаж, а из-за дыма движение транспорта по прилегающей улице было затруднено.
Правоохранители перекрыли движение транспорта по улице Университетская, возле типографии. На место пожара приехала следственно-оперативная группа.
По предварительной информации, пострадавших нет, людей вовремя смогли эвакуировать из здания.
Обновление. Депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов сообщил, что пожар в здании типографии ликвидирован, и опубликовал фото с места происшествия.
Позже в пресс-службе ГУ ГосЧС сообщили, что спасатели ликвидировали возгорание в городской типографии. По данным спасателей, горел первый этаж, его арендуют. Арендаторы использовали помещения как склад - хранили там разные вещи: коробки, мебель, холодильник и тому подобное.
Огонь бушевал на площади 60 квадратных метров, образовалась плотное задымление. Причины пожара выясняются.
Пострадавших нет. О нанесенном ущербе не сообщается.