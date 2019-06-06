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Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака (обновлено)

Депутаты отклонили кадровые предложения нового президента Зеленского.

Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака (обновлено)
Фото: Макс Левин

Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкинминистра обороны Степана Полторака и главу Службы безопасности Василия Грицака.

Таким образом, депутаты отклонили все кадровые предложения нового президента Владимира Зеленского.

Депутаты рассматривали два проекта постановления по Климкину - комитетский, в котором предлагалось принять отставку Климкина (№10367), и президентский, который предлагал уволить министра (№10346). Первый набрал 141 голос, второй - 137 голосов при 226 минимально необходимых.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. Он подал в отставку 17 мая.

Обновление 13:21. Проект постановления об увольнении министра обороны Степана Полторака №10344 набрал еще меньше голосов - только 67 "за". Он тоже остается на должности.

Верховная Рада назначила Степана Полторака на должность министра обороны Украины 14 октября 2014 года. Перед этим он занимал должность командующего Национальной гвардией Украины.

В октябре 2018 года Полторак уволился с военной службы, чтобы остаться на должности министра обороны, которая с 2019 года стала гражданской. 20 мая он подал в отставку.

Обновление 13:39. Проект постановления №10345 об увольнении главы СБУ Василия Грицак поддержали 78 депутатов при 226 минимально необходимых.

Грицак возглавил СБУ 2 июля 2015 года. 9 мая 2019 года президент Петр Порошенко присвоил ему звание Герой Украины.

Глава СБУ, как и Полторак, подал в отставку 20 мая.

Большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но должность министра иностранных дел и обороны - "президентская". Кандидатуру главы МИДа и Минобороны выбирает президент Украины. Глава СБУ тоже назначается Верховной Радой по представлению президента.

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