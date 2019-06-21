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Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании депутатов

Законопроект обозначен как неотложный.

Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании депутатов
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Законопроект зарегистрирован сегодня под №10394.

Законопроект отмечен как неотложный, однако самого документа на сайте парламент еще нет.

Ранее представитель президента в парламете Руслан Стефанчук заявлял, что в проекте закона будет предусмотрена уголовная ответственность народных депутатов за неперсональное голосование, а также ответственность за прогулы. Речь шла о штрафах в размере от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Один из вариантов - но мы будем рассматривать его в вопросах, которые связаны с депутатскими прогулами - мы хотели бы ввести еще одну санкцию - общественные работы", - добавил он.

Напомним, попытка внедрить и контролировать персональное голосование депутатов Верховной Рады предпринималась в 2012 году. Тогда парламент принял закон, обязывающий депутатов ставить личную подпись перед началом заседания парламента, а также обязательное голосование депутата, даже если он "воздержался".

До внеочередных выборов в Верховную Раду в плане сессии только две пленарные недели - со 2 по 5 июля и с 9 по 12 июля. 21 июля пройдут досрочные выборы в парламент.

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