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"Слуга народа" уже готовит проект коалиционного соглашения

Партия президента уверена в своем результате на выборах.

"Слуга народа" уже готовит проект коалиционного соглашения
Фото: Макс Левин

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" уже прорабатывает проект коалиционного соглашения, а после прохождения в Верховную Раду по итогам внеочередных парламентских выборов первоочередной своей задачей считает унормирование парламентских процедур.

Об этом сообщил Стефанчук в интервью "Радио НВ".

"Мы уже прорабатываем вариант коалиционного соглашения", - сказал он.

Отвечая на вопрос, намерена ли его политическая сила после прохождения в парламент унормировать порядок функционирования коалиции, Стефанчук заявил: "Вопрос номер один, который мы будем ставить после прохождения в парламент – это согласование парламентских процедур".

Представитель президента в Раде считает необходимым принять закон Украины о законах и законодательной деятельности.

Напомним, ранее сегодня Зеленский подал в парламент законопроект об уголовной ответственности за неперсональное голосование в парламенте. Законопроект предлагает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан в случае, если вместо депутата "проголосовала" его карточка.

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