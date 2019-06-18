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НБУ отменил норму об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Регулятор сделал важный шаг к режиму свободного движения капитала.

НБУ отменил норму об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
Фото: stockworld.com.ua

Национальный банк отменил норму об обязательной продаже валютной выручки.

Ее действие прекращается с 20 июня, говорится на сайте НБУ.

НБУ считает, что валютное ослабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности, потому что по статистике прошлых лет бизнес продавал более 90% валюты как при норме 50%, так и при действующей с 1 марта норме 30%.

В дорожной карте снятия валютных ограничений отмена обязательная продажа выручки была указана как главный приоритет.

Напомним, что в августе 2014 года на фоне валютного кризиса НБУ обязал экспортеров продавать всю свою валютную выручку. В сентябре того же года Нацбанк сократил обязательную продажу инвалютной выручки экспортерами до 75%, а потом постепенно довел до 30%.

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