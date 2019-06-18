Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Вера в одиночество
Вера в одиночество
Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Сайт Нацбанка подвергся DDoS-атаке

Продолжаются восстановительные работы.

Сайт Нацбанка подвергся DDoS-атаке
Фото: пресс-служба НБУ

Официальный сайт Национального банка Украины подвергся хакерской атаке и работает в ограниченном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Фейсбуке.

"Нацбанк сегодня находился под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт временно работает в ограниченном режиме", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что критически важная электронная инфраструктура Нацбанка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, электронная почта и внутренняя компьютерная сеть.

Из-за ограниченного доступа к сайту НБУ опубликовал официальный курс гривны в Фейсбуке. Официальный курс гривны на 19 июня 2019 рассчитан на уровне 26,388427 за доллар США.

"Сейчас продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице вместе с информацией об официальном курсе гривны к другим валютам", - сообщили в Нацбанке.

Напомним, в 2017 году Кабинет министров Украины заплатил 813 тысяч гривен за защиту от DDoS-атак.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также