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​Абромавичус может сменить Демчишина в набсовете "Нафтогаза"

Они работали в одном правительстве при Яценюке.

​Абромавичус может сменить Демчишина в набсовете "Нафтогаза"
Фото: EPA/UPG

Бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус может сменить экс-министра энергетики Владимира Демчишина в набсовете "Нафтогаза Украины".

Об этом пишет агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники.

По его данным, президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с предложением обеспечить увольнение Демчишина для начала "обновления" НАК. Также президент отметил, что существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

Также Зеленский предложил назначить на эту должность Абромавичуса. Президент считает, что экс-министр сможет совмещать свою работу в наблюдательных советах как "Укроборонпрома", так и "Нафтогаза".

Напомним, Демчишин был министром энергетики во втором правительстве Арсения Яценюка. После увольнения этого кабинета в апреле 2016 года Демчишин получил должность члена набсовета "Нафтогаза".

Абромавичус был министром экономического развития и торговли в том же втором правительстве Яценюка.

В феврале 2016 года он подал в отставку с должности главы МЭРТ из-за отсутствия поддержки и активного противодействия проводимым его командой реформам. Министр обвинил народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко в блокировании работы МЭРТ и осуществлении давления.

Летом 2019 года Абромавичус получил должность в набсовете концерна "Укроборонпром".

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Источник: "Українські новини"
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