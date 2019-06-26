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Запуск рынка электроэнергии 1 июля является первоочередной задачей для правительства, - Насалик

Минэнерго не обращалось к правительству и в парламент с просьбой отсрочить запуск рынка.

Запуск рынка электроэнергии 1 июля является первоочередной задачей для правительства, - Насалик
Фото: 112.ua

Введение новой модели рынка электроэнергии с 1 июля - это первоочередная задача для Кабмина. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в интервью Gazeta.ua.

«Вероятность запуска с 1 июля - 70 процентов. Считаю, что введение новой модели энергорынка - это первоочередная задача для Кабмина. И если бы правительство не могло бы справиться с ним, должен обратиться в Верховную Раду с просьбой перенести сроки», - заявил министр энергетики.

Игорь Насалик отметил, что Минэнерго не обращалось к правительству и Верховной Раде с просьбой отсрочить запуск рынка. И на заседании СНБО, которое состоялось по инициативе президента 31 мая по энергореформам, все участники энергорынка подтвердили готовность к его запуску.

«На сегодня Минэнерго как главный центр формирования этого рынка не обращалось к правительству и в парламент. А вот обращение президента об отсрочке нового энергорынка поступило после того, как 31 мая на заседании Совета нацбезопасности и обороны состоялась дискуссия между Андреем Герусом (представитель президента в Кабмине) и всеми участниками энергорынка. В отличие от Геруса, они подтвердили: энергорынок готов к запуску с 1 июля», - отметил Насалик.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закона Украины «О рынке электрической энергии», новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок электроэнергии будет запущен вовремя. Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект (№10376), в которым предлагается перенести введение рынка электроэнергии на год - на 1 июля 2020 года.

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