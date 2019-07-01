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К демаршу стран из-за возвращения РФ в ПАСЕ присоединилась Швеция, - Арьев

Заявление о совместных действиях подпишут восемь стран.

К демаршу стран из-за возвращения РФ в ПАСЕ присоединилась Швеция, - Арьев
Фото: unian.net

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Об этом в эфире Радио НВ заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег […] К финальному заявлению, которое было от семи стран, после возвращения России присоединились депутаты от Швеции", - отметил Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Ранее сообщалось, что представители Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии подписали заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

Напомним, ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает Российской Федерации право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

МИД после этого отозвал посла при Совете Европы, а министр Павел Климкин посоветовал Верховной Раде отозвать приглашение наблюдателям на выборы от ПАСЕ.

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