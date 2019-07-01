Прокуратура сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР"

Прокуратура Луганской области объявила новое подозрение главарю террористической организации "Луганская народная республика" Леониду Пасечнику. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Пасечнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, а также захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что 25 ноября 2017 года постановлением так называемого "народного совета Луганской народной республики" №753 гражданин Украины был назначен так называемым "исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики".

В сентябре-октябре 2018 года он подал в так называемую "центральную избирательную комиссию "ЛНР"" заявление о регистрации его кандидатуры на должность так называемого "председателя ЛНР". 1 октября 2018 года его заявление было удовлетворено.

По результатам проведенных вопреки действующему законодательству Украины на временно оккупированной территории 11 ноября 2018 года так называемых "очередных выборов" Пасечник был избран так называемым "главой" террористической организации "ЛНР".

В период с 25 ноября 2017 года по настоящее время Пасечник умышленно совершал действия, направленные на насильственное изменение и свержение конституционного строя, и захват государственной власти Украины, на смену границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В сообщении подчеркивается, что в суд ранее было направлено обвинительное заключение по этим же статьям в отношении Пасечника, когда тот руководил "МГБ ЛНР".

Напомним, Леонид Пасечник возглавил "ЛНР" после так называемого переворота в группировке, сопровождаемого конфликтом главы "МВД" Корнета с тогдашним руководителем Игорем Плотницким. Последний впоследствии сбежал в Россию.