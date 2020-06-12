Зрители могут пробираться на свои места сквозь "кущи".

Фото: Википедия "Альянц Арена"

Bild опубликовал в Instagram необычную фотографию с домашнего стадиона "Бавариии" - "Альянц Арены". На трибунах современного стадиона сквозь бетонные ступеньки пророс сорняк.

"Если болельщикам разрешат вернуться на стадион, они сначала должны будут добраться до своих мест", - написало немецкое издание.

Отметим, на построенной в 2005 году "Альянц Арене", которая относится к наивысшей 4-й категории стадионов, проводились матчи чемпионата мира 2006 года и финал Лиги Чемпионов 2011/12, в котором "Челси" в первый и, пока, в последний раз в своей истории стал сильнейшим клубом Европы, обыграв "Баварию" - 1:1 (по пенальти 4:3).

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