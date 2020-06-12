Федерация футбола США отменила правило, требующее вставать во время исполнения национального гимна

Федерация футбола США (USSF) внесла изменения в регламент соревнований, согласно которому пункт, требующий вставать во время гимна страны, исключен из документа, сообщается на официальном сайте организации.

"Стало очевидно, что такая политика была неправильной и отвлекала от важного послания Black Lives Matter.

Мы не выслушали людей, особенно наших игроков, чтобы понять и признать очень реальный и значимый опыт чернокожих людей и других меньшинств в нашей стране.

Приносим извинения нашим игрокам, особенно чернокожим, персоналу, фанатам и всем, кто поддерживает искоренение расизма.

Спорт – это мощная платформа для того, чтобы делать добро, и мы не использовали нашу платформу так эффективно, как следовало бы.

Наши игроки должны решить, как они могут наилучшим образом использовать свои платформы для борьбы со всеми формами расизма, дискриминации и неравенства.

Мы готовы поддержать наших игроков в их усилиях по достижению социальной справедливости. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить ситуацию в будущем", – говорится в заявлении федерации.

Напомним, что с призывом отменить данное правило в USSF обратилась женская национальная команда. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.