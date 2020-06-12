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Федерация футбола США отменила правило, требующее вставать во время исполнения национального гимна

Спортсменам разрешили преклонять колено во время гимна.

Федерация футбола США отменила правило, требующее вставать во время исполнения национального гимна
Фото: скриншот

Федерация футбола США (USSF) внесла изменения в регламент соревнований, согласно которому пункт, требующий вставать во время гимна страны, исключен из документа, сообщается на официальном сайте организации.

"Стало очевидно, что такая политика была неправильной и отвлекала от важного послания Black Lives Matter.

Мы не выслушали людей, особенно наших игроков, чтобы понять и признать очень реальный и значимый опыт чернокожих людей и других меньшинств в нашей стране.

Приносим извинения нашим игрокам, особенно чернокожим, персоналу, фанатам и всем, кто поддерживает искоренение расизма.

Спорт – это мощная платформа для того, чтобы делать добро, и мы не использовали нашу платформу так эффективно, как следовало бы.

Наши игроки должны решить, как они могут наилучшим образом использовать свои платформы для борьбы со всеми формами расизма, дискриминации и неравенства.

Мы готовы поддержать наших игроков в их усилиях по достижению социальной справедливости. Мы не можем изменить прошлое, но мы можем изменить ситуацию в будущем", – говорится в заявлении федерации.

Напомним, что с призывом отменить данное правило в USSF обратилась женская национальная команда. Правило было введено в 2017 году после того, как футболистка Меган Рапино встала на одно колено во время гимна в матче со сборной Таиланда.

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