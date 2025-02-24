Одна людина вбита, троє поранені внаслідок учорашніх ударів ворога по Херсонській області

Одна людина загинула і троє поранені внаслідок російських ударів учора по Херсонській області. Ворог атакував 32 населених пункти.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Іванівка, Інженерне, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Ромашкове, Садове, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Станіслав, Зимівник, Микільське, Микільські Дачі, Новотягинка, Берислав, Бургунка, Вірівка, Качкарівка, Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Ольгівка, Червоний Маяк, Зміївка, Новорайськ, Веселе, Козацьке та місто Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 19 приватних будинків.Також окупанти понівечили торгівельні кіоски, газопровід та приватний автомобіль", – сказав він.

Окрім того, росіяни запускали над областю дрони. Захисники збили один БпЛА під час нічної атаки.