В Украине есть художники мирового уровня, - Андрей Адамовский

В киевском Центре современного искусства М17 проходит международный проект «Reforming the space», где представлены объекты современных художников Украины Назара Билыка, Алексея Золотарева, Сергея Петлюка и скульптора из Испании Жауме Пленсы. В рамках события состоялся форум с участием экспертов из фонда Марио Мерца (Турин), проекта «Sculpture in the city» (Лондон), куратора из Йоркширского скульптурного парка. Проект стал возможным благодаря поддержке фонда ADAMOVSKIY FOUNDATION Андрея Адамовского – коллекционера, соучредителя М17, бизнесмена и мецената. При поддержке фонда не так давно прошел форум украинского авангарда «Четвертое измерение», а также состоялся проект «Иллюзия материи» в рамках Kyiv Art Fair. О том, почему необходимо развивать культуру, как искусство помогает бизнесу и что мешает открыть музей современного искусства, с Адамовским беседовала Катерина Рай.