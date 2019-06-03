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Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена

Фильм будет называться просто "Бэтмен" и выйдет в 2021 году.

Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Роберт Паттинсон
Фото: EPA/UPG

Голливудского актера Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена, популярного супергероя из вселенной комиксов DC.

Как сообщает The Guardian, первый фильм с Паттинсоном в роли Бэтмена выйдет в июне 2021 года.

Режиссером фильма выступит Мэтт Ривз, известный по своим блокбастерам "Война за планету обезьян", "Кловерфельд" и другим. Фильм будет называться "Бэтмен".

Изначально планировалось, что съемки соло-фильма про этого супергероя начнутся в 2017 году и роль сыграет Бен Аффлек, который воплотил Бэтмена на экране в "Бэтмен против Супермена" и "Лиге справедливости". Но Аффлек отказался от роли. В разное время супергероя играли Кристиан Бейл, Майкл Китон и Джордж Клуни.

Кроме Паттинсона, на роль Бэтмена претендовал Николас Холт. Известным Паттинсон стал благодаря серии фильмов по подростковым романам "Сумерки", но из-за работы с такими режиссерами авторского кино, как Клэр Дени, Дэвид Кроненберг, Дэвид Мичод, братья Сафди и Джеймс Грей, признан критиками как один из самых талантливых актеров своего поколения. В Каннах фильм с участием Паттинсона, "Маяк" Роберта Эггерса, получил высокие оценки критиков и диплом ФИПРЕССИ.

Напомним, новый "Бэтмен" не будет входить во вселенную DC, это отдельный независимый проект. Согласно источнику издания Variety, Ривз планирует трилогию.

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