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Совет Европы положительно отозвался о результатах судебной реформы

Результаты судебной реформы показывают “позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции“.

Совет Европы положительно отозвался о результатах судебной реформы
Фото: argument.ua

Совет Европы провел экспертную оценку судебной реформы в Украине за период с 2014 по 2018 год, и проверил соответствие реформы европейским стандартам и рекомендациям.

Как сообщается в отчете, опубликованном на сайте СЕ, “впечатляющие усилия в принятии законодательных изменений заслуживают высокой оценки. На законодательном уровне, и в значительной степени также на институциональном уровне, цели, изложенные в Стратегии (судебной реформы), были достигнуты“.

Эксперты отметили высокую эффективность внедрения реформы “в сравнении с другими большими реформами в сфере правосудия и люстрационными процедурами“.

По мнению Совета Европы результаты судебной реформы показывают “позитивную тенденцию в повышении профессионализма, эффективности и качества правосудия, а также уменьшение коррупции“.

Напомним, судебная реформа была инициирована в 2014 году. 2 июня 2016 года были приняты изменения в Конституцию в части правосудия. За время реформы был создан новый Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд и Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. Действующие судьи проходят переаттестацию, во время которой проверяется уровень их компетентности и добропорядочности.

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