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В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными

Депутат катался на сафари в Африку.

Депутат Верховной Рады от пророссийской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич убивал животных в Африке.

Об этом говорится на сайте компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич ориентировочно в 2015 году. Фотографии вспыли в твиттер-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты.

Среди жертв Шуфрича были восточный черный носорог, бурая гиена, антилопа орикс, антилопа гну. Также есть фото Шуфрича с убитым леопардом.

Фото: africatrophyhunting.com

Фото: africatrophyhunting.com

Фото: africatrophyhunting.com

Фото: twitter.com/tigrenlion

"Нестор Шуфрич взял великолепный супер редкий золотой Gnu на Т&С Safari. Очень редкая и красивый трофей", - так на ломаном русском языке описывают охоту Шуфрича на сайте агентства.

На другой странице указано, что Шуфрич был "первым и единственным" охотником, который "собрал" три разных подвида черного носорога, то есть убил минимум по одному животному подвидов bicornis minor, bicornis bicornis и bicornis michaeli.

Напомним, что в июле 2019 года всплыли фото с убитыми животными, на которых запечатлен еще один депутат от ОПЗЖ - Владимир Кальцев

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