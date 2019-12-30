В интернете всплыли фото Шуфрича с убитыми африканскими животными

Депутат Верховной Рады от пророссийской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич убивал животных в Африке.
Об этом говорится на сайте компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич ориентировочно в 2015 году. Фотографии вспыли в твиттер-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты.
#Ukraine How to sum up the life of deputy Nestor #Shufrych?— Tigrenlion (@tigrenlion) December 28, 2019
Elected 9 times
Current Chair of the #Zelinsky Freedom of Expression Committee
Yanukovych's last support in 2014 ...
Qualified pro-Russian but hunting here with Thormahlen and Cochran Safaris from the USA pic.twitter.com/wnm8FvGUA0
Среди жертв Шуфрича были восточный черный носорог, бурая гиена, антилопа орикс, антилопа гну. Также есть фото Шуфрича с убитым леопардом.
"Нестор Шуфрич взял великолепный супер редкий золотой Gnu на Т&С Safari. Очень редкая и красивый трофей", - так на ломаном русском языке описывают охоту Шуфрича на сайте агентства.
На другой странице указано, что Шуфрич был "первым и единственным" охотником, который "собрал" три разных подвида черного носорога, то есть убил минимум по одному животному подвидов bicornis minor, bicornis bicornis и bicornis michaeli.
Напомним, что в июле 2019 года всплыли фото с убитыми животными, на которых запечатлен еще один депутат от ОПЗЖ - Владимир Кальцев.