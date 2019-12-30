В Кремле назвали "непростыми" переговоры по газовому контракту с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры о новом соглашении транзита газа в Европу из РФ через Украину "непростые". Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле также осторожны относительно прогнозов по поводу заключения нового соглашения. "Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - сказал Песков.

По его оценке, работа касательного нового контракта "непростая".

"Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - отметил представитель Путина.

Напомним, сегодня, 30 декабря в Вене продолжатся переговоры по газу между Украиной и РФ, которые начались в четверг и шли все выходные. Стороны должны быть подписаны три документа: межоператорское соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом", договор об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", мировое соглашение между "Нафтогазом" и "Газпромом".

28 декабря сообщалось, что Кабинет министров согласовал подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Соглашение касается отказа Украины от штрафа на 7,4 миллиарда долларов в антимонопольном деле.