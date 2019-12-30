Глава Таможенной службы рассказал о достижениях и планах на следующий год.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал, что в Новую таможню не были переведены около 500 "одиозных" работников Государственной фискальной службы.

Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам по случаю Нового года.

"В 2019 году мы сделали первые шаги для создания новой украинской таможни, которой мы все с вами, как налогоплательщики, можем гордиться. Мы выделили ее из старой Государственной фискальной службы, не перевели туда более 500 одиозных сотрудников, мы сократили количество таможен и административного персонала. Наконец, мы ввели в эксплуатацию долгострои, такие как сканирующие стационарные системы, которые должны работать на налогоплательщиков, искать контрабанду и защищать наши границы", - сказал Нефьодов.

Он также выразил надежду что в 2020 году удастся сделать намного больше.

"А именно, - создать новые удобные IТ-сервисы, сделать их удобными и понятными для пользователей, продолжить изменять законодательство. Мы обновим инфраструктуру и реконструируем 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше!". - отметил глава Таможенной службы.

Напомним, новая таможенная служба начала работу в Украине 8 декабря. В ведомстве сократили количество региональных таможен с 26 до 16, создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей, запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан.

На новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривен.