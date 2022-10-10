Внаслідок ракетних ударів у Києві загинули щонайменше п'ятеро людей (оновлено)

Внаслідок ракетних ударів по Києву станом на 8:45 у Києві загинули вісім осіб, ще 24 травмовано. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов, пише "РБК-Україна".

"Станом на 08:45 внаслідок обстрілу у Шевченківському районі загинуло 8 осіб та 24 травмовано, виникла пожежа шести автомобілів та понад 15 авто пошкоджено. Залучено 30 осіб та 6 одиниць техніки ДСНС", – йдеться у повідомленні.

Оновлено в 10:40. За даними Національної поліції Києва підтверджено загибель 5 людей та поранення 12.

"На даний час на місцях влучань працюють профільні служби. Наразі відомо про 5 загиблих та 12 потерпілих. Правоохоронці забезпечують публічну безпеку та охорону місць події по всій території столиці", - зазначили у поліції.

На місцях потраплянь ракет працюють рятувальники, лікарі та слідчо-оперативні групи, які документують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунали серії вибухів у кількох районах столиці. Є влучання в центр міста. Другу серію ударів завдали по обʼєктах інфраструктури.

Фото: twitter.com/MattiMaasikas/

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов