Путин сообщил о планах упростить получение гражданства РФ для всех украинцев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять гражданство в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, но и всем украинцам. Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине, пишет Интерфакс.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство" - заявил Путин.

Он подчеркнул, что решение о гражданстве не было спонтанным, и "не принималось с кондачка".

"Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство", - сказал Путин.

По его словам, расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд рублей. Но это цифра не за год, а за несколько предстоящих лет.

Напомним, решение Путина выдавать российское гражданство жителям непризнанных "ДНР" и "ЛНР" в упрощенном порядке осудили США и Европарламент. Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина.

Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Как сообщалось ранее, жители ОРДЛО смогут получать российские паспорта без отказа от украинских. Прием заявлений будет рассматриваться на территории Ростовской области. При этом, Россия не будет выплачивать пенсии владельцам российских паспортов в ОРДЛО.