Также в готовности находится 9 воздушных судов ГосЧС.

​ На Пасху в Украине будут дежурить около 7 тысяч спасателей

На период Пасхальных и майских праздников, начиная с 9:00 27 апреля по 9:00 2 мая, подразделения ГосЧС переходят на усиленный режим несения службы. Об этом говорится на сайте ведомства.

"На круглосуточном дежурстве находятся около 7000 спасателей и более 2000 единиц техники ГосЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены", - говорится в сообщении.

Также в готовности находится 9 воздушных судов ГосЧС.

Непосредственно в Пасхальную ночь спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины.

Усиленную готовность сил в ведомстве объясняют массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время богослужений.

Ранее сообщалось, что полиция перешла на усиленный режим работы в связи с Пасхой и майскими. Безопасность будет обеспечивать около 21 тыс. правоохранителей.