Зеленский предупредил об аферистах, которые "решают" вопросы от его имени

"Сейчас ходят такие к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса".

Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, предупреждает о появлении фейковых "людей Зеленского", которые якобы от его имени "решают вопросы". Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, в последнее время участились случаи давления на органы власти и бизнес якобы от представителей Зеленского.

"Хочу рассказать о такой новой "секте" под названием "Мы - люди Зеленского". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса. Говорят: "Мы тут все теперь решаем; все теперь будет, как мы скажем; нам мандат дал Зеленский". Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что если украинцы сталкиваются с такими людьми, нужно обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, набрав 73,22% голосов.