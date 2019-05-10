Вакцинація людей з ВІЛ – загроза чи захист?

Аби цьому завадити, давайте розберемося, чому людині з ВІЛ все таки можна і потрібно вакцинуватися, як це захищає організм і як зробити це правильно.

Водночас в Україні 144 тис. людей живуть з ВІЛ. Приблизно ще стільки ж, за оціночними даними, мають ВІЛ-інфекцію, але не знають про це. ВІЛ-інфекція пригнічує їхню імунну систему та робить її вразливою до будь-яких захворювань, в тому числі інфекційних. Людина з ВІЛ, котра належним чином не лікується і не вакцинується, ризикує померти від хвороб, які можна попередити за допомогою щеплень.

Українці, які живуть з ВІЛ, бояться вакцинуватись через страх того, що їх ослаблений організм не витримає навантаження вакциною. А лікарі здебільшого погано знаються на специфіці вакцинації людей з ВІЛ, тому не пропонують її пацієнтам.

Чи вакцинація безпечна для людей з ВІЛ?

Вакцинація за календарем щеплень є безпечною для людей з ВІЛ-статусом, у яких немає тяжкого пригнічення імунної системи. При призначенні щеплень лікар має оцінити індивідуальні особливості людини та чи перевищує користь вакцинації ризик розвитку можливих побічних реакцій.

Вакцини бувають двох основних видів — живі та інактивовані. Людям з ВІЛ краще отримувати інактивовані вакцини, щоб попередити найменший шанс розвитку хвороби, від якої проводять щеплення. Не можна проводити вакцинацію живою поліомієлітною вакциною та БЦЖ (вакциною проти туберкульозу) людям, які живуть з ВІЛ.

Проведення щеплень має обмеження: якщо в людини діагностовано ІІІ або ІV стадію ВІЛ-інфекції, тобто кількість CD4+ лімфоцитів знижується до рівня 350 клітин/мм3. Це пояснюється тим, що імунітет людини заслабкий, не буде відповіді на щеплення й імунітет проти хвороби не розвинеться.

Які види щеплень потрібні ВІЛ-позитивній людині?

Люди з ВІЛ повинні проходити вакцинацію, згідно з порядком проведення профілактичних щеплень Міністерства охорони здоров’я України: проти правця, дифтерії та кашлюку, а також кору, паротиту, краснухи, ХІБ-інфекції, поліомієліту та гепатиту В.

Міжнародні клінічні протоколи рекомендують вакцинуватися ВІЛ-позитивним людям і не лише вакцинами для загального населення, але й додатковими, щоб посилено захиститися від інфекційних хвороб.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США та Коаліція з імунізації рекомендують для людей, які живуть з ВІЛ, додаткові щеплення. Людина з ВІЛ та лікар мають разом зважити всі ризики, що мають вплив на імунну систему. Наприклад, у сезон грипу щеплення від цієї хвороби не буде зайвим, адже ризик захворіти на грип доволі високий. Найчастіше треба вакцинуватись проти вірусу папіломи людини, грипу, пневмонії, менінгіту та вітряної віспи.

Яка роль лікаря?

Рекомендації дорослим та дітям щодо вакцинації дає лікар-інфекціоніст або сімейний лікар — терапевт чи педіатр, з яким людина підписала декларацію. Щеплення мають робити в закладах первинної ланки або в інших комунальних або приватних медичних закладах, де є умови для проведення вакцинації.

В Україні вакцинація людей з ВІЛ не розглядалась як проблемне питання. З початком епідемії кору у нашій країні виявилось, що лікарі не мають практики призначення ВІЛ-позитивним людям профілактичних щеплень. Тому Фундація АнтиСНІД-США (AHF Ukraine) регулярно проводить освітні тренінги та семінари для лікарів та медичних сестер. Ми ділимось сучасними підходами до вакцинації ВІЛ-позитивних людей, даємо необхідну інформацію, аби лікарі могли чітко визначити показання та протипоказання для проведення щеплення людині з ВІЛ.

Що пацієнт повинен проконтролювати під час вакцинації?

Пацієнт, якому проводять вакцинацію, має право знати, яку саме вакцину йому вводять та в якій кількості. Також кожен може запитати в лікаря про сертифікат якості та інструкцію для медичного застосування вакцини. Там має бути зазначено країну виготовлення, виробника, кінцеву дату використання, результати клінічних випробувань, усі протипоказання до застосування вакцини та інші характеристики.

Чому дівчатам з ВІЛ треба вакцинуватися від вірусу папіломи людини?

Одна з основних причин смерті жінок в усьому світі — рак шийки матки. Ця злоякісна пухлина вражає статеві органи жінок віком від 15 до 54 років і найчастіше виникає через вірус папіломи людини. Жінки з ВІЛ мають у 4–5 разів вищий ризик розвитку раку шийки матки, порівняно з жінками, котрі мають ВІЛ-негативний статус.

Захиститися від вірусу папіломи людини можна шляхом вакцинації. Тому з 2019 року Фундація АнтиСНІД-США (AHF Ukraine) за підтримки Центру громадського здоров’я МОЗ України та органів охорони здоров’я обласних державних адміністрацій запроваджує ініціативу профілактичних щеплень проти папіломавірусної інфекції. Ми будемо забезпечувати заклади охорони здоров’я цими вакцинами, щоб проводити щеплення ВІЛ-позитивним дівчатам-підліткам з усієї України, яким у 2019-му виповнюється 9–14 років, та які не мають протипоказань для вакцинації.

Вакцини проти вірусу папіломи людини є безпечними та ефективними. Для повноцінного захисту та профілактики раку шийки матки дівчатам з ВІЛ рекомендовано зробити три введення вакцини у віці від 9 до 14 років. Можна робити щеплення після 14 років, проте захист буде більш надійним, якщо імунітет буде набуто до початку статевого життя.

Пам’ятайте, що перед вакцинацією треба обов’язково консультуватись із лікарем, особливо в період епідемій. Саме лікар зможе оцінити ваш стан здоров’я й рівень небезпеки хвороби, від якої планується проведення щеплення. Адже головна мета вакцинації в цілому й ВІЛ-позитивних людей, зокрема – це попередити загрози здоров’ю та зберегти якісне життя людини.

Лариса Гетьман: лікар-інфекціоніст, медичний директор Представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine)