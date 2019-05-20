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Около 400 спасателей обеспечивают безопасность во время инаугурации

Для этого также привлечено 90 единиц техники.

Около 400 спасателей обеспечивают безопасность во время инаугурации
Фото: dsns.gov.ua

Во время проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям перешла в усиленный режим работы. Около 400 спасателей и 90 единиц техники обеспечивают безопасность во время инаугурации.

Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

«Кроме того, с целью обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события вблизи мест проведения мероприятий организовано дежурство 43 человек личного состава и 6 единиц техники», - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 мая в Киеве проходит инаугурация новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского.

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