Около 400 спасателей обеспечивают безопасность во время инаугурации

Для этого также привлечено 90 единиц техники.

Во время проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям перешла в усиленный режим работы. Около 400 спасателей и 90 единиц техники обеспечивают безопасность во время инаугурации.

Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

«Кроме того, с целью обеспечения реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и опасные события вблизи мест проведения мероприятий организовано дежурство 43 человек личного состава и 6 единиц техники», - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня, 20 мая в Киеве проходит инаугурация новоиспеченного президента Украины Владимира Зеленского.