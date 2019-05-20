Фото: Анна Стешенко

В понедельник, 20 мая, в Киеве пройдет церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского, избранного 21 апреля во втором туре очередных выборов президента страны (первый тур которых состоялся 31 марта).

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент примет присягу украинскому народу в 10 часов утра в ходе торжественного заседания Верховной Рады в присутствии более 50 иностранных делегаций, которые будут представлены на уровне глав государств, правительств, парламентов, министров и представителей руководства международных организаций.

Фото: Анна Стешенко

США на инаугурации будет представлять делегация в составе пяти высокопоставленных чиновников во главе с министром энергетики. Европейский союз будет представлять вице-президент Европейской комиссии. НАТО будет представлен помощником генерального секретаря Отдела по политическим вопросам и политике безопасности.

На церемонии также будут присутствовать экс-президент Германии, министр по вопросам Европы из Франции, министр по делам содружества и ООН в МИД Великобритании, глава МИД Польши, министр обороны Канады, президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, вице-президент Турции, премьер-министр Молдовы, вице-премьеры Беларуси, Румынии, Словакии и Болгарии, председатель сената Чехии, глава парламента Азербайджана. Российская Федерация не была приглашена на мероприятия.

Фото: Анна Стешенко

Фото: NEWSROOM

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Также для участия в торжественном заседании Рады традиционно приглашаются глава Центральной избирательной комиссии, глава Конституционного Суда и другие лица, списки которых председатель парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой КС. На торжественное заседание приглашены все президенты Украины, за исключением Виктора Януковича.

Согласно закону о регламенте Рады, торжественное заседание открывает спикер парламента или его заместители. Председательствующий на заседании предоставляет слово главе ЦИК, которая оглашает результаты выборов. Затем для приведения президента к присяге приглашается на трибуну глава Конституционного суда, который сообщает о выполнении новоизбранным президентом всех конституционных требований о несовместимости с должностью президента Украины и отсутствии других обстоятельств, которые делают невозможным принесение им присяги.

Глава КС приглашает на трибуну новоизбранного президента, вручает ему текст присяги украинскому народу, определенный Конституцией Украины. На украинском языке он звучит так: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

Новоизбранный президент Украины, положив руку на Конституцию, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе КС. Также, по сложившейся традиции, вторую руку во время принесения присяги президент кладет на Пересопницкое Евангелие.

После присяги глава КС объявляет о том, что новоизбранный президент в соответствии со ст.104 Конституции Украины и вступил в должность.

Далее глава ЦИКа вручает новоизбранному президенту удостоверение президента Украины, а глава КС Украины вручает ему официальные символы власти президента Украины: булаву, гербовую печать и знак в виде орденской цепи. Затем президент Украины с трибуны Рады выступает с обращением к украинскому народу.

После торжественной церемонии новоизбранный президент примет участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и церемонии поднятия Государственного флага Украины.

Напомним, в связи с инаугурацией в Киеве ограничат движение на 19 улицах. Накануне Зеленский пригласил всех желающих в Мариинский парк.