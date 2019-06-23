Список "Союза левых сил" не прошел регистрацию на выборы

Список политической партии "Союз левых сил" Василия Волги не прошел регистрацию на досрочные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

Первым номером в списке СЛС должен был баллотироваться видеоблогер Александр Семченко, бывший недолгое время ведущим "Радио Вести" и известный тем, что в 2017 году из-за него с NewsOne уволили Мыколу Вересня.

Под номером 2 шел объявленный в розыск лидер радикальной общественной организации "Наждак" Николай Дульский. Его подозревают в сепаратизме за организацию "акции недовольных поляков". В СБУ неоднократно заявляли, что Дульский является агентом влияния российских спецслужб и за деньги ведет активную антиукраинскую деятельность, начиная с 2015 года.

Третьим номером списка Волги шел бывший нардеп-коммунист Александр Голуб.

От СЛС планировали баллотироваться фигурант "дела пособников Новороссии ТВ" Дмитрий Василец, бывший нардеп Иван Бондарчук, бывший прыгун в высоту Рудольф Поварницын, до сих пор хранящий флаг СССР с Олимпиады-88.

Напомним, что бывший глава Госфинуслуг Василий Волга сидел за взяточничество.

В 2012 году году его приговорили к пяти годам лишения свободы, но в январе 2015 года вышел на свободу после замены приговора на более мягкий.