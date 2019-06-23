ЦИК подала апелляцию на решение суда о регистрации кандидатом на выборы Онищенко

В Центризбиркоме считают, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела.

Центральная избирательная комиссия подала апелляционную жалобу на решение Шестого апелляционного админсуда, которым ЦИК обязали зарегистрировать беглого нардепа Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты в округе №93 на внеочередных парламентских выборах.

Об этом 23 июня сообщили в секретариате ЦИК, пишет УНН.

В комиссии заявили, что выводы первой инстанции, изложенные в решении суда, не соответствуют обстоятельствам дела.

"ЦИК не согласна с принятым судебным решением, считает его незаконным, необоснованным и вынесенным с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права", - говорится в сообщении Центризбиркома.

Напомним, в середине июня стало известно, что беглый депутат Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах и получил отказ. Поскольку не проживал в Украине в течение последних 5 лет, как этого требует избирательное законодательство.

По информации "Слідство.Інфо", Онищенко подал в суд на решение Центризбиркома, предоставив письмо от "Всеукраинской федерации конного спорта Украины", которое подтверждает его участие в соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника".

Коллегия судей сочла причину выезда Онищенко уважительной и удовлетворила ходатайство. Однако министр спорта Игорь Жданов в этот же день опроверг присутствие Онищенко в основном или резервном составе сборной Украины по конному спорту, что делает невозможным официальное представительство страны на международных соревнованиях.

Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.