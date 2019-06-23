Прокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагерях

Прокуратура открыла уголовное производство из-за высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в микроблоге Twitter.

Речь идет о посте в Фейсбуке, в котором чиновник опубликовал фото людей из концлагерей и подписал: "ЛГБТ-прайд здорового человека. Верю - не за горами время, когда т.н. прайды будут выглядеть именно так".

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 161 УК (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями).

Следствие поручено ГУ НП в Сумской области.

Фото: скриншот

По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, сведения в ЕРДР были внесены в воскресенье, 23 июня, передает УНИАН.

На момент публикации новости пост со страницы Максима Галицкого был удален. На странице чиновника написано, что он работает в ВО "Свобода".

Напомним, в воскресенье в Киеве прошел Марш равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Через несколько минут после начала мероприятия колонну участников атаковали противники Марша. Двух нападавших задержала полиция. Также в ночь на воскресенье правоохранители задержали девятерых мужчин, которые готовили провокации к шествию.

Ранее сообщалось, что на "КиевПрайд" пригласили президента Владимира Зеленского, однако в Администрации на приглашение не ответили.