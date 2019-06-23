Украина намерена начать новую волну давления на РФ для освобождения моряков

"У нас есть 25 июня. После этого мы начнем".

Украина намерена в ближайшее время начать новую волну давления на Россию для освобождения моряков, которые попали в российский плен в конце ноября 2018 года.

Об этом в интервью "5 каналу" рассказал подавший в отставку министр иностранных дел Павел Климкин.

Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и захваченные корабли и до 25 июня направить трибуналу первичный доклад о выполнении решения. Именно с этой датой, по словам Климкина, связана новая волна давления.

"У нас есть 25 июня. После этого мы начнем на международных площадках новую волну давления. Это давление будет и краткосрочным, потому что нам нужно достичь результата, но будет и среднесрочное давление, ведь результатом этого может быть ограничение российской морской активности, военной активности", - сказал Климкин.

Он считает, что в случае невыполнения решения трибунала "всем будет понятно, что Россия нарушает морскую Конвенцию, а это непростая вещь для цивилизованного мира".

Напомним, 25 ноября 2018 года российские силовики захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира (24 человека) доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся до сих пор.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

В тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.