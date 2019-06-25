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Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста

Украинцев поддержали представители Грузии и стран Балтии.

Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста
Фото: ukrinform.ua

Украинская делегация покинула зал заседания ПАСЕ в знак протеста, из-за возвращения делегации России в Ассамблею. Соответствующее решение украинской делегациии сообщила первая заместительница председателя Верховной Рады, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Ирина Геращенко на фейсбуке.

"Украинская делегация обжаловала полномочия российских убийц. Слушания по их полномочиям - в четверг. До этого мы не можем сидеть в одном зале с убийцами. Мы вышли из зала Ассамблеи и мы на камеры сказали россиянам, что они убийцы", - написала она.

Отмечается, что вместе с украинскими делегатами зал заседаний оставило немало представителей Грузии, стран Балтии, других стран.

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, украинская делегация будет находиться в зале заседаний Ассамблеи лишь при рассмотрении вопросов об обжаловании полномочий и наложения санкций на российскую делегацию. Он также заявил, что делегация обращается в ВР с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения ее участия в работе ПАСЕ.

Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ проголосовала за возвращение России в Совет Европы. В украинской делегации после этого заявили, что могут приостановить свое участие в организации.

Президент Владимир Зеленский также заявил о своем разочаровании касательно решения Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия делегации России.

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