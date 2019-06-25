​ПЦУ заявила о попытке сторонника Филарета захватить кафедральный собор в Одессе

Православная церковь Украины заявила, что сторонники почетного патриарха Филарета пытались ночью захватить епархиальное управление Одесской епархии и храм Рождества Христова в Одессе.

Об этом говорится в фейсбуке епархии.

"На основании незаконного собрания во Владимирском соборе Киева, запрещенный в служении свящ. Виталий Сеник, который теперь называет себя клириком Киевского патриархата, который, напомним, был официально ликвидирован 15 декабря 2018 года, руководит попытками захвата храма и епархиального управления", - говорится в заявлении.

Попытку захватить епархию отбили, но противостояние продолжается.

Виталий Сеник служил в кафедральном собор Рождества Христова на улице Пастера, но зимой 2019 года епископ Одесский и Балтский Павел уволил его и назначил настоятелем храма в селе Радостное.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев). В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский).

Филарет заявил, что не собирается воевать с ПЦУ за имущество, но сразу после этого пожаловался на церковь в МВД.

24 июня Синод ПЦУ отстранил Филарета от управления Киевской епархией.