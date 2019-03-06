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"Няш-мяш, Крым наш": Поклонская стала лицом крымской косметики

Серия будет лимитированной.

"Няш-мяш, Крым наш": Поклонская стала лицом крымской косметики
Наталья Поклонская
Фото: 24smi.org

Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская стала лицом косметики "Крымская роза". Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские и крымские СМИ.

"Мы делаем розовую воду с изображением Натальи Владимировны (Поклонской) с надписью: "Няш-мяш, Крым наш". Ее можно будет приобрести в наших фирменных магазинах", – цитирует информагентство "Крыминформ" гендиректора предприятия Ивана Гладуна.

Сообщается, что на этикетке косметического средства изображена Наталья Поклонская в белом генеральском кителе прокурора. Макет одобрила сама Поклонская, рассказал Гладун.

"В феврале нас (комбинат "Крымская роза") посетила Наталья Владимировна, она была на производстве. Обсудили с ней эту идею. Согласовали все макеты", – добавил гендиректор предприятия.

Гладун уточнил, что серия будет лимитированной. Сама Поклонская пока не комментировала эти сообщения.

До аннексии Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове.

Ныне Поклонская депутат Государственной думы России. Она была избрана в парламент на выборах, которые устроила Москва на полуострове. Украина и Запад не признали эти выборы.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.

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