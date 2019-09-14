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К Багамским островам приближается новый ураган "Умберто"

На островах еще не закончили восстановительные и спасательные операции после шторма "Дориан".

К Багамским островам приближается новый ураган "Умберто"
Последствия урагана "Дориан"
Фото: EPA/UPG

Тропический шторм "Умберто", который сформировался в Атлантике, в субботу пройдет северо-западнее островов Багамского архипелага, сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Багамских островов, передает Интерфакс.

"Сейчас в зоне действия "Умберто" скорость ветра достигает 64 км/ч, ожидается его усиление до 100 км/ч. Не исключено, что этот тропический шторм на пути к американскому штату Флорида через два-три дня усилится до урагана", - говорится в сообщении.

Представитель Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Карл Смит сказал журналистам, что "Умберто" может повлиять на проведение спасательных и восстановительных операций на Багамских островах, серьезно пострадавших от удара недавнего урагана "Дориан".

Ранее сообщалось, что в результате урагана "Дориан" на Багамских островах погибли 43 человека. Отмечалось, что число жертв может вырасти, так как сотни людей считаются пропавшими без вести.

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