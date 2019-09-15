Бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе похоронят в мавзолее, который должен быть построен в течение месяца. Об этом пишет Telegraph.

В субботу, 14 сентября, на национальном стадионе столицы Зимбабве Хараре прошла церемония прощания с бывшим президентом.

Фото: EPA/UPG Церемония прощания с бывшим президентом Робертом Мугабе

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Перед этим между властью и частью родственников Мугабе возник спор, где и как хоронить бывшего диктатора.

"Представители власти хотели похоронить его в Акре Героев - кладбище, которое открыл сам Мугабе. Раньше там была похоронена жена президента Салли Мугабе. Однако в итоге было решено похоронить экс-президента в специальном мавзолее, который построят в течение месяца", - говорится в материале.

Напомним, Роберт Мугабе умер 6 сентября в 95-летнем возрасте после тяжелой болезни.

Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией. С 1964 по 1974 год находился в заключении за критику правительства. В 1973 году, находясь в тюрьме, он был избран президентом Африканского национального союза Зимбабве, одним из основателей которого он был.

Мугабе с 1980 года занимал должность премьер-министра Зимбабве. В 1987 году он упразднил должность премьера, а себя назначил президентом страны.

Политика отстранили от власти в 2017 году. В результате военного переворота его сместили с должности главы государства, которую он занимал в течение 37 лет, и поместили под домашний арест.

Роберта Мугабе называли "самым пожилым диктатором в мире".