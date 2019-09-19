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Министр инфраструктуры Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

"Он сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт", - отметил Криклий.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак уйдет в отставку .

Об этом Криклий рассказал в интервью журналу "Фокус".

"Новак (руководитель "Укравтодора", - ред.) сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - сказал министр.

Новак занимает должность главы "Укравтодора" с 2016 года. В 2011-2013 годах он был министром транспорта и водного хозяйства Польши.

Напомним, ранее, 9 сентября, Нацагентство по предотвращении коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении и.о. главы "Укравтодора" Новака за декларирование недостоверных сведений

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