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В ГПУ появился департамент по особо важным делам

Рябошапка внес изменения в структуру Генпрокуратуры.

В ГПУ появился департамент по особо важным делам
Фото: пресс-служба президента

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 19 сентября подписал приказ о создании в Генпрокуратуре департамента процессуального руководства в особо важных уголовных производствах.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

В департамент будут входить пять отделов.

Новый департамент будет осуществлять процессуальное руководство в делах, связанных с масштабными хищениями государственных средств, выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, посягательствами на права инвесторов, легализацией преступных доходов и нарушениями в экологической сфере.

Сейчас в составе ГПУ есть восемь департаментов. Также на правах департамента работает главное следственное управление.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада проголосовала за начало реформы органов прокуратуры, в рамках которой Генпрокуратура станет Офисом генпрокурора.

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