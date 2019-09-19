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Зеленский уволил шестерых глав РГА в Ровенской области

Распоряжения подписаны президентом 19 сентября.

Зеленский уволил шестерых глав РГА в Ровенской области
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил шестерых глав районных администраций в Ровенской области.

Об этом говорится в распоряжениях п№337/2019-рп, №338/2019-рп, №339/2019-рп, №340/2019-рп, №341/2019-рп, №342/2019-рп на сайте президента.

Так, Виталий Люшин уволен с должности главы Березновской РГА, Юрий Парфенюк - с должности главы Дубенской РГА, Сергей Черний -  с должности главы Корецкой РГА, Петр Рухер - с должности главы Млиновской РГА, Богдан Турович - с должности главы  Острожской РГА и Олег Ващук - с должности главы Радивиловской РГА.

Распоряжения подписаны президентом 19 сентября.

Напомним, 9 июля Зеленский уволил троих председателей РГА в Ровенской области, 11 июля  - еще троих, а 16 июля - четверых.

17 июля президент уволил председателей 21 РГА в трех областях и Киеве.

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